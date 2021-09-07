Более 1 200 семей из ЦАО получили новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ЦАО завершилось расселение 21 пятиэтажного дома по программе реновации. Новое жилье получили более 1 200 семей. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Все 1 254 семьи, или 3,1 тысячи жителей, проживавшие в 21 доме, определились с выбором новых квартир. 19 зданий готовят к сносу, в двух домах остаются еще неосвобожденные нежилые помещения. На первом этапе программы до конца 2024 года в Центральном административном округе запланировано предоставление новых квартир 3,7 тысячи жителей 23 домов", – сообщил Левкин.

Руководитель департамента добавил, что также строятся необходимые социальные объекты. В Пресненском районе по программе реновации планируется построить две средние школы, рассчитанные на 1 300 учащихся, и образовательный комплекс на 500 мест с детсадом и школой.

На данный момент строятся и проектируются еще 295 объектов общей площадью 5,3 миллиона квадратных метров, из них в ЦАО 10 домов общей площадью 120,4 тысячи квадратных метров.

Ранее 17 новостроек передали под заселение в рамках программы реновации в Западном административном округе Москвы. Первые жильцы начали переезжать в новый дом 31 августа из корпусов 1 и 2 дома 1 на улице Пивченкова. Всего в ЗАО планируется расселить 105 тысяч горожан из 559 домов. Для этого подобраны 54 стартовые площадки.

