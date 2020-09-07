В Москве завершили монтаж строения эстакады СВХ у станции метро "Ботанический сад"

15:31
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Москве завершили монтаж основных металлических балок пролетного строения эстакады основного хода Северо-Восточной хорды возле станции метро "Ботанический сад".
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства, отметил, что на опоры были установлены четыре монолитных металлоконструкции. Вес каждой из них составляет 110 тонн.
"Работы проводились в дневное время, временно пришлось изменить схему передвижения пассажиров к станции метрополитена. Строители успешно справились со столь сложной операцией", – сказал Загрутдинов.
В пресс-службе отметили, что сейчас специалисты ведут работы по монтажу ортотропной плиты и консолей. Данная эстакада пройдет от станции МЦК "Ботанический сад" до улицы Сельскохозяйственной с пересечением реки Яузы и проезда Серебрякова. Протяженность эстакады составляет 1,45 километра.
В ведомстве сообщили, что на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе построят 17,9 километра дорог. Помимо этого, планируется реконструкция подземного пешеходного перехода возле станции "Ботанический сад". В частности, в нем разместят дополнительные лестничный и пандусный сходы, а также лифт для маломобильных граждан. Кроме того, два выхода из перехода будут реконструированы.
Ранее стало известно, что строительство развязки на пересечении Юго-Восточной хорды с МКАД завершат в 2023 году. Планируется, что дорога выйдет за кольцевую дорогу и соединится с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
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