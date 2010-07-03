Кассы на 12 станциях метро начали открываться с 5 утра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В графике работ касс 12 станций столичной подземки произошли изменения. На станциях, куда рано утром приезжают пассажиры из отдаленных районов, теперь можно купить проездные с 05:00.

Метро открывает двери для пассажиров в 05:30.

"Многие пассажиры приезжают к станциям метро за 20-30 минут до их открытия. К сожалению, мы не можем пропустить их в вестибюли: в это время мы готовим станции к открытию. Однако кассы в подуличных переходах и кассы, окна которых выходят на улицу, могут начать работать раньше", – рассказал первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

На портале мэра и правительства Москвы уточняется, что речь идет о станциях "Павелецкая", "Домодедовская", "Славянский бульвар", "Митино", "Кунцевская", "Киевская", "Бутырская", "Селигерская", "Зябликово", "Полежаевская", "Жулебино", "ВДНХ".

Ранее сообщалось, что оплатить проезд с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете теперь можно на всех станциях метро. Устройства для бесконтактных платежей установлены на одном или двух турникетах в вестибюлях.

В 2016 году в метро началось обновление турникетов. Новые устройства работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров. В них предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. Кроме того, один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него удобно проходить маломобильным гражданам и пассажирам с детскими колясками или большими сумками.

Оплатить проезд с помощью банковской карты или смартфона можно будет также на турникетах Московских центральных диаметров (МЦД). Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, планируется открыть для пассажиров в конце 2019 года.

