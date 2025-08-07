Жилые дома построят в Черемушках по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилые дома для реализации программы реновации возведут в столичном районе Черемушки по программе комплексного развития территорий (КРТ). Их общая площадь составит почти 360 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По программе КРТ планируется провести редевелопмент четырех площадок на улицах Каховке и Херсонской, а также в Научном проезде и на участке бывшей промзоны Квартал 25А района Черемушки", – отметил он.

На территории в 11,6 гектара появятся дома и объекты общественно-деловой инфраструктуры. На первых этажах новостроек разместятся помещения для предприятий торговли, общепита и сервисных служб. В результате там смогут работать более 820 человек.

Площадь квартир составит около 219 тысяч квадратных метров. Туда заселятся около 8 тысяч горожан. Придомовую территорию благоустроят и проведут там озеленение, в рамках чего специалисты установят спортивные площадки и сделают места для отдыха.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, около 33 тысяч квадратных метров планируется для общественно-деловых и социальных объектов.

С начала реализации программы реновации в Москве под заселение передано уже около 390 домов из 410 построенных. В частности, 62 строения расположены в Восточном административном округе, 56 – в Юго-Восточном, 55 – в северной части города. При строительстве зданий специалисты уделяют особое внимание созданию безбарьерного пространства.

