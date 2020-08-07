Посвященная 155-летию "Царской пасеки" выставка пройдет в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фотовыставка, посвященная 155-летию Измайловской опытной пасеки, откроется 9 августа. Посетителям расскажут, как менялись главные здания и какие ученые там работали, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Впервые "Царев пчельник" начал работать в XVII веке при царе Алексее Михайловиче. 9 августа 1865 года была открыта Измайловская опытная пасека, где проходили выставки и работали курсы пчеловодства.
В 1887 году сотрудники пасеки организовали первую в мире передвижную выставку по пчеловодству. Сегодня в экоцентре проводятся детские кружки, открытые лекции и бесплатные экскурсии.
Посетить выставку можно по предварительной записи, позвонив по телефону +7 (499) 166-36-87.
В июле на "Царской пасеке" в Измайловском парке в пчелиные семьи подселили новых маток. Специалисты сделали это там, где пчелы не успели вывести матку самостоятельно.
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