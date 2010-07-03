Фестиваль Meat&Beat пройдет в Парке Горького в выходные

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На Пушкинской набережной в Парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat.

"В субботу с 12:00 до 20:00 на сцене фестиваля выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группы "Градусы" и OQJAV, Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni", – говорится на сайте парка. Вести программу будут Екатерина Варнава и Сергей Матвиенко.

Гостям праздника предложат широкий выбор мясных блюд от столичных рестораторов. Вход на мероприятие бесплатный.

В субботу, 10 августа, в Парке Горького также состоится фестиваль ZAVTRA. Из Франции приедет певица ZAZ, которая записала новый альбом. Также на сцене Зеленого театра выступят группы Therr Maitz и "Мумий Тролль".

Масштабные мероприятия проходят в Парке Горького каждые выходные. Фестиваль "Шашлык Live" в субботу посетили 305 тысяч человек. Зрители увидели выступления отечественных рок-музыкантов – групп "Чайф", "Сплин", "7Б", Uma2rman, а также Ольги Кормухиной, Светланы Сургановой и Юлии Чичериной.

В предстоящие выходные в Москве впервые пройдет фестиваль современного искусства Everart Weekend. 300 художников представят 10 тысяч картин и инсталляций. Главными площадками станут "Винзавод", ГУМ и The Ritz-Carlton.

