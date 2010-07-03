Дни открытых дверей для женщин пройдут в московской больнице № 13

Дни открытых дверей для женщин организуют в городской клинической больнице № 13, передает портал мэра и правительства Москвы.

Каждый четверг августа с 12:00 до 15:00 врачи-гинекологи будут проводить бесплатные консультации. Москвички с любыми проблемами гинекологического профиля получат возможность пройти осмотр у специалиста, задать ему интересующие вопросы и познакомиться с работой отделения.

"Мы регулярно проводим дни открытых дверей в нашем отделении", – подчеркнула заведующая гинекологическим отделением ГКБ № 13 Надежда Рея. По ее словам, "это значительно повышает доступность гинекологической помощи для жительниц столицы".

При выявлении проблем, требующих срочного вмешательства, врачи выдадут пациенткам направление на госпитализацию. Как пояснили специалисты, большую часть операций в больнице № 13 выполняют эндоскопически, используя новейшие органосохраняющие технологии. Это позволяет сократить срок нахождения пациенток в стационаре, отметили медики.

Предварительная запись на консультацию в дни открытых дверей не требуется. Желающим прийти на прием достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

В августе больницы Москвы также пригласили горожан на бесплатные лекции для будущих родителей. Они проходят в рамках проекта столичного департамента здравоохранения "Входите, открыто!". В частности, 21 августа в филиале "Женская консультация Северное Тушино" ГКБ № 67 имени Ворохобова состоится открытая лекция о послеродовом периоде. Она будет посвящена правилам гигиены, уходу за ребенком и наблюдению в женской консультации. А в больнице № 15 имени Филатова обсудят вопросы подготовки к родам, их течения, обезболивания, присутствия супруга на родах. На некоторые мероприятия нужно зарегистрироваться заранее.