Москвичам расскажут, как бороться с вредными привычками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лекции о борьбе с вредными привычками и профилактике заболеваний прочитают в поликлиниках Москвы в конце июля – начале августа. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"В столичных поликлиниках пройдут мастер-классы и лекции врачей, на которых расскажут об эффективных методах отказа от вредных привычек и профилактике заболеваний. Москвичи смогут получить консультации эпидемиологов, эндокринологов, онкологов и других специалистов", – сказано в сообщении.

Речь об отказе от курения, самоконтроле при сахарном диабете, о профилактике гепатита, а также о диагностике меланомы на ранней стадии и других вопросах здоровья.

Этой осенью в Госдуме рассчитывают принять закон о праве аэропортов устанавливать помещения для курения в трансферных зонах.

