Закон о возврате курилок в аэропорты примут осенью

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В Госдуме рассчитывают, что закон о праве аэропортов устанавливать помещения для курения в трансферных зонах примут до конца осенней сессии. Об этом заявил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, передает Агентство "Москва".

"Я думаю, что в осеннюю сессию будет принят законопроект о курилках в аэропортах и во втором, и в третьем чтениях. У нас есть люди, которые курят, на мой взгляд, абсолютно зря. Курение абсолютно вредно здоровью", – заявил Морозов.

Он подчеркнул также, что у курения нет положительных сторон, кроме как "казаться взрослым". По словам депутата, соответствующий законопроект не является угрозой антитабачной кампании. Он отметил, что необходимо бороться не с курильщиками, а с самим курением.

"Надо эту комнату в аэропорту создавать, потому что человек будет туда уходить и чувствовать себя изгоем. Я много раз моделировал эту ситуацию. Думаю, так курильщики наоборот начнут бросать", – считает Морозов.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал возвращение мест для курения в аэропорты.

16 июля законопроект о возврате курилок в аэропорты прошел первое чтение в Госдуме. Депутаты отметили, что курилки нужно оборудовать мощными системами вентиляции, чтобы защитить некурящих людей от табачного дыма.

