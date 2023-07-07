Движение на набережных в центре Москвы ограничат вечером 8 июля из-за забега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько набережных в центре Москвы будут закрыты для движения с вечера 8 июля из-за проведения "Ночного забега". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, с 21:30 до 23:00 проехать нельзя будет по аллее Славы, с 22:00 8 июля до 00:40 9 июля – по Лужнецкой набережной в направлении Фрунзенской набережной, а с 22:00 8 июля до 00:15 9 июля – по Фрунзенской набережной.

Также во всех перечисленных местах с 00:01 8 июля нельзя будет припарковаться.

Кроме того, в эти выходные в столице состоится фестиваль ретротехники "Ретрорейс", из-за чего с 00:01 8 июля и практически до полуночи 10 июля будет перекрыта университетская площадь. Уже сейчас вокруг площади временно запрещена парковка автомобилей.

Ранее сообщалось, что в эту субботу, 8 июля, с 08:00 до 18:00 несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за парада ретротранспорта. Это касается Большого Устьинского моста, Яузского, Покровского и Чистопрудного бульваров, а также Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов.



В Москве 8 июля перекроют движение вблизи улицы Косыгина