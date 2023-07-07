Водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме для снабжения города – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снабжающие Москву водохранилища на сегодняшний день заполнены в достаточном объеме, несмотря на жаркую погоду. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

"Водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 84% и 76% соответственно", – сказал вице-мэр.

По его словам, этого достаточно, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение города, который ежедневно потребляет порядка 2,8 миллиона кубометров воды.

Также Бирюков добавил, что состояние воды, поступающей потребителям, постоянно анализируется. Для этого проводятся исследования по 184 показателям. При выявлении отклонений специалисты корректируют технологию водоподготовки.

Ранее сообщалось, что четверг, 6 июля, стал самым жарким днем этого лета в Москве. Температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ днем поднималась до 27,7 градуса. Она продолжала расти и местами приближалась к отметке в 30 градусов.

Между тем ожидается, что уже вечером 7 июля жаркая, солнечная погода в Москве сменится ливнями и грозами. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.



Град прошел в некоторых районах Московской области