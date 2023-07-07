Ливни, грозы и сильный ветер накроют столичный регион в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер, грозы, ливни и местами град придут в Москву и Подмосковье после 15:00–16:00 в пятницу, 7 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"К Москве приближается фронтальный раздел и ложбина низкого давления", – уточнил он.

По информации синоптика, ветер усилится до 20 метров в секунду, что является критичным значением. Сильный ветер сохранится и в первой половине субботы, 8 июля. Вильфанд напомнил, что в Москве критической считается скорость ветра 23 метра в секунду, но 20 – это "тоже очень прилично", поэтому нужно быть осторожными.

Также в Москве продлили желтый уровень погодной опасности до полудня 8 июля, сообщает Гидрометцентр РФ. В Подмосковье же предупреждение действует до конца субботы.

При этом в ближайшие две недели в Москве ожидаются скачки температуры. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

Прогнозируется, что волны прохлады будут сменяться потеплением. В ближайшие выходные температура вернется к норме, но 10–12 июля понизится. После южный ветер сменит северный, из-за чего к середине месяца дневная температура будет составлять 25–27 градусов.

"Вторая половина месяца начнется волной прохлады, а затем вернутся комфортные 23–28 градусов", – поделилась эксперт.

По словам Поздняковой, первая неделя июля в столице оказалась на пару градусов выше нормы.

Ранее Вильфанд сообщил, что рекорд среднемировой температуры, зафиксированный 6 июля, может быть побит этим летом. Это связано с глобальным потеплением и "эффектом el niño".

Ночь с четверга на пятницу в Москве стала самой жаркой для 7 июля за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд принадлежал 1954 году, тогда столбики термометров поднялись до 21,1 градуса.

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