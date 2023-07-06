Роспотребнадзор одобрил для купания 10 зон отдыха в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор одобрил для купания десять столичных зон отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора с начала лета провели 7,9 тысячи исследований. По их итогам безопасными для купания оказались следующие зоны отдыха:



Путяевский пруд № 1;

пляж "Динамо";

Головинские пруды;

"Серебряный бор – 2";

"Серебряный бор – 3";

"Мещерское";

Школьное озеро;

Черное озеро;

"Тропарево";

Большой городской пруд.

Отмечается также, что горожанам доступны еще 38 зон отдыха у воды без купания. В ведомстве настоятельно рекомендуют москвичам не купаться в таких местах, несмотря на жаркую погоду.

Ранее на набережной Северного речного вокзала открылась пляжная зона с бассейнами, которая проработает до осени. Ожидается, что в этом сезоне ее посетят больше 135 тысяч человек.



Пляжная зона с бассейнами открыта на набережной Северного Речного вокзала