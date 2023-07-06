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17:12

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Роспотребнадзор одобрил для купания 10 зон отдыха в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор одобрил для купания десять столичных зон отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора с начала лета провели 7,9 тысячи исследований. По их итогам безопасными для купания оказались следующие зоны отдыха:

  • Путяевский пруд № 1;
  • пляж "Динамо";
  • Головинские пруды;
  • "Серебряный бор – 2";
  • "Серебряный бор – 3";
  • "Мещерское";
  • Школьное озеро;
  • Черное озеро;
  • "Тропарево";
  • Большой городской пруд.

Отмечается также, что горожанам доступны еще 38 зон отдыха у воды без купания. В ведомстве настоятельно рекомендуют москвичам не купаться в таких местах, несмотря на жаркую погоду.

Ранее на набережной Северного речного вокзала открылась пляжная зона с бассейнами, которая проработает до осени. Ожидается, что в этом сезоне ее посетят больше 135 тысяч человек.

Пляжная зона с бассейнами открыта на набережной Северного Речного вокзала

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