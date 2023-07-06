17:12Город
Роспотребнадзор одобрил для купания 10 зон отдыха в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор одобрил для купания десять столичных зон отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора с начала лета провели 7,9 тысячи исследований. По их итогам безопасными для купания оказались следующие зоны отдыха:
- Путяевский пруд № 1;
- пляж "Динамо";
- Головинские пруды;
- "Серебряный бор – 2";
- "Серебряный бор – 3";
- "Мещерское";
- Школьное озеро;
- Черное озеро;
- "Тропарево";
- Большой городской пруд.
Отмечается также, что горожанам доступны еще 38 зон отдыха у воды без купания. В ведомстве настоятельно рекомендуют москвичам не купаться в таких местах, несмотря на жаркую погоду.
Ранее на набережной Северного речного вокзала открылась пляжная зона с бассейнами, которая проработает до осени. Ожидается, что в этом сезоне ее посетят больше 135 тысяч человек.
Пляжная зона с бассейнами открыта на набережной Северного Речного вокзала
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