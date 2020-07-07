Картину Сергея Кузнецова выставили на благотворительном аукционе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Картину главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова планируют продать на благотворительном аукционе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

В комитете рассказали, что картина выставлена на аукционе в поддержку Государственного музея архитектуры имени Щусева. Архитектор нарисовал ее в ходе одного из мастер-классов по живописи во время режима самоизоляции.

Отмечается, что в партнерстве с онлайн-галереей молодого искусства Sample музей собрал 25 лотов от 25 независимых и объединенных авторов. Аукцион завершится 26 июля.

В Москве продолжают открываться музеи. С 1 июля в столице возобновили работу еще 10 культурных учреждений. Таким образом, горожане сейчас могут посетить 60 московских музеев.

В частности, свои двери открыли Музей космонавтики, Музей Булгакова, Московская усадьба Деда Мороза, музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Музей-квартира Солженицына, Музей сословий России, музей "Садовое кольцо", Музей Зеленограда и выставочный зал "Народные картины" Музея русского лубка и наивного искусства.

Все культурные учреждения соблюдают предписанные санитарные требования. Предполагается, что остальные музейно-выставочные площадки города смогут открыться до середины сентября.

