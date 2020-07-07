Столица увеличила объем экспорта косметики и лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные компании с января по апрель текущего года экспортировали косметику и лекарства на 216,65 миллиона долларов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, этот показатель на 7,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Москва также по итогам первых четырех месяцев этого года стала лидером среди российских регионов по экспорту косметической и фармацевтической продукции – доля столицы в нем составляет 36 процентов. Московские производители косметики и лекарственных препаратов экспортировали свою продукцию в основном в страны СНГ и Прибалтики", – приводятся в материале слова Ефимова.

Заммэра уточнил, что в десятку импортеров также вошел Сингапур, куда осуществили крупную поставку антибиотиков.

В материале говорится, что работать на экспорт столичным предприятиям помогает центр "Моспром". Специалисты подбирают проверенных международных закупщиков и организовывают бизнес-миссии.

В период пандемии коронавируса эта деятельность не прекратилась. В июне состоялась первая онлайн-бизнес-миссия в Киргизию.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в рамках бизнес-миссии состоялось около 50 встреч с представителями розничной и оптовой торговли. Киргизия занимает восьмое место среди стран, в которые из Москвы поставляются косметика и лекарства.

Ранее стало известно, что самыми востребованными экспортными товарами в январе стали компьютеры, механическое оборудование и техника. В январе их экспортировали на 0,09 миллиарда долларов. Экспорт коммуникационной аппаратуры составил 0,03 миллиарда долларов США, автотехники – 0,02 миллиарда долларов. По информации центра "Моспром", продукцию городских компаний в первый месяц 2020 года экспортировали в 126 стран. Ключевыми импортерами были Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Швейцария.