Столица увеличила объем экспорта косметики и лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные компании с января по апрель текущего года экспортировали косметику и лекарства на 216,65 миллиона долларов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, этот показатель на 7,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Москва также по итогам первых четырех месяцев этого года стала лидером среди российских регионов по экспорту косметической и фармацевтической продукции – доля столицы в нем составляет 36 процентов. Московские производители косметики и лекарственных препаратов экспортировали свою продукцию в основном в страны СНГ и Прибалтики", – приводятся в материале слова Ефимова.
Заммэра уточнил, что в десятку импортеров также вошел Сингапур, куда осуществили крупную поставку антибиотиков.
В материале говорится, что работать на экспорт столичным предприятиям помогает центр "Моспром". Специалисты подбирают проверенных международных закупщиков и организовывают бизнес-миссии.
В период пандемии коронавируса эта деятельность не прекратилась. В июне состоялась первая онлайн-бизнес-миссия в Киргизию.
По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в рамках бизнес-миссии состоялось около 50 встреч с представителями розничной и оптовой торговли. Киргизия занимает восьмое место среди стран, в которые из Москвы поставляются косметика и лекарства.
Ранее стало известно, что самыми востребованными экспортными товарами в январе стали компьютеры, механическое оборудование и техника. В январе их экспортировали на 0,09 миллиарда долларов. Экспорт коммуникационной аппаратуры составил 0,03 миллиарда долларов США, автотехники – 0,02 миллиарда долларов. По информации центра "Моспром", продукцию городских компаний в первый месяц 2020 года экспортировали в 126 стран. Ключевыми импортерами были Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Швейцария.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: