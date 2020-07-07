На Долгопрудной улице перекрыли движение транспорта

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На участке Долгопрудной улицы перекрыли движение транспорта.

Как пишет Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса Москвы, перекрытие продолжит действие с 6 по 20 июля.

"Перекрытие введено в связи с прокладкой инженерных сетей на улице Долгопрудная", – пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что ограничения введены от дома номер 8, строение 3 до дома номер 10 по улице Долгопрудная. Перекрытия действуют круглосуточно.

Ранее движение было ограничено в районе Нарвской улицы. Сообщалось, что ограничения продолжат свое действие до 15 октября.