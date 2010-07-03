Фасады почти 5,7 тысячи многоэтажек помыли в Москве с приходом тепла

С наступлением теплой погоды в столице помыли фасады почти 5,7 тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, помывочные работы стартовали в начале апреля в рамках месячника по благоустройству города. "На сегодняшний день выполнена промывка фасадов почти 5,7 тысячи многоквартирных домов и более трех тысяч нежилых зданий", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".
Как уточнил заммэра, специалисты приведут в порядок фасады более 31 тысячи жилых домов и около десяти тысяч нежилых построек. Помывочные работы планируют полностью завершить к 1 сентября, добавил Бирюков.
Он также напомнил, что коммунальщики просят москвичей перед началом работ закрыть окна и переставить припаркованные машины, если те могут помешать уборке.
В апреле столичные власти впервые поручили помыть фасады всех жилых домов. Моющим раствором решено чистить и пятиэтажки, попавшие в программу реновации, отметил тогда Петр Бирюков. Он пообещал, что после помывки фасады станут "как новенькие".
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