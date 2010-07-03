Фасады всех жилых домов впервые помоют в Москве

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Столичные власти впервые поручили помыть фасады всех жилых домов. Моющим раствором решено чистить и попавшие в программу реновации хрущевки, рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"До майских праздников моем то, что выходит на центральные улицы, а дальше зайдем в каждый двор", – пояснил он.

Бирюков добавил, что после помывки фасады станут "как новенькие".

В конце марта коммунальщики впервые после зимы начали мыть московские дороги специальным шампунем. Чтобы убрать с трасс остатки бензина, резины, мазута и масла на улицы вывели шесть тысяч единиц техники.