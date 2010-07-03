Генеральную уборку завершили на всех станциях метро

В столичном метрополитене завершили генеральную уборку на всех станциях. Отмывали метро около 19 тысяч человек, сообщает пресс-служба подземки.
Отмечается, что к летнему сезону подготовлено более 300 вестибюлей и все платформы станций.
"Уборка затронула свыше 500 квадратных метров пассажирской зоны", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что также вымыли примыкающие к станциям подуличные переходы. Промывку проводили в два этапа. Сперва специалисты удалили пыль на фасадах, а затем очистили с помощью специальных моющих средств.
Уборку также провели на объектах торговли и сервиса, которые находятся в подуличных переходах.
"Мы ежегодно проводим традиционную весеннюю уборку на станциях, чтобы подготовить их к майским праздникам и летнему сезону", – приводятся в сообщении слова первого заместителя начальника метрополитена Дмитрия Дощатова.
Он добавил, что убирали метрополитен по ночам, чтобы не мешать пассажирам.
Также работники помыли более 8,5 тысячи светильников на платформах и в вестибюлях. Были очищены и около 9 тысяч поверхностей оконных витражей.
Ранее сообщалось, что метрополитен обновил инфраструктуру пяти станций Сокольнической линии. Это было необходимо для обеспечения безопасности движения поездов на линии и стабильного выполнения графика. На путевой инфраструктуре заменили подкладки, промыли дренажные лотки, обычные шпалы заменили на композитные – более износостойкие и прочные. На станциях проверили работоспособность всех эскалаторов.
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