Больше 100 культурных событий пройдет в Москве в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во всех административных округах столицы 9 мая будут праздновать День Победы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что культурные мероприятия пройдут на 87 площадках, в том числе в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Коломенское", парке искусств "Музеон" и площади у Белорусского вокзала.

В этот день c праздничными концертами выступят оркестры под управлением именитых дирижеров и известные артисты, откроется выставка исторической военной техники. На больших экранах, установленных на центральных улицах, покажут прямую трансляцию парада на Красной площади.

В парке Победы в 13:00 выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Затем там пройдет концерт "Посвящение" по пьесе "Волоколамское шоссе" в исполнении оркестра под руководством Юрия Башмета. На сцену выйдут актер Евгений Миронов и выпускники творческих вузов. С 17:50 до 20:30 парке Победы выступят эстрадные исполнители и детские коллективы. Завершит праздник гала-концерт популярных артистов. Программа закончится в 23:00.

На площади у Белорусского вокзала в 17:00 выступит оркестр сухопутных войск министерства обороны РФ "Победа". С 18:00 до 19:30 артисты Москонцерта совместно с оркестром Культурного центра Главного управления МВД по Москве представят совместную праздничную программу. В 20:00 выступит "Хор Турецкого" с программой "Песни Победы". Одновременно на фасаде Белорусского вокзала будет проходить световое шоу.

На Фонтанной площади Парка Горького с 16:00 до 22:00 пройдет концерт "Международная сцена Бессмертного полка". В нем примут участие звезды российской эстрады и кино. На Пушкинской набережной покажут военные автомобили и мотоциклы, танки и бронетехнику, пушки и полевые кухни. Экспозиция будет работать до 12 мая.

В парке искусств "Музеон" с 13:00 до 14:00 продемонстрируют новую версию спектакля-концерта Государственного театра наций "Мы эхо". Сразу после него и до 15:40 на сцене выступит оркестр "Фонограф". В 18:00 начнется джаз-оркестр под управлением Игоря Бутмана, а в 19:00 выступят артисты Московского продюсерского центра. В завершении программы пройдет концерт популярных исполнителей.

В музее-заповеднике "Коломенское" программа начнется в 13:00. В ней примут участие артисты Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки", Большого детского хора имени В.С. Попова, Московского театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина, Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества.

С 19:00 до 20:00 в заповеднике выступят Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, солисты Большого театра России и другие артисты. С 20:00 до 22:00 будут выступать "Оркестр XXI века", группа "«Кватро" и хор Сретенского монастыря.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный транспорт подготовил в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне специальную праздничную программу. В частности, на некоторых станциях метро будет работать выставка с использованием технологий дополненной реальности.

