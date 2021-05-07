Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы. Она включает в себя проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации.
По главной площади страны пройдут 37 пеших парадных расчетов, в которых участвуют более 12 тысяч военнослужащих. В парадных коробках пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения Юнармия, представители других силовых ведомств и казачьего войска.
Затем по площади проедет механизированная колонна. В ее составе будет свыше 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, боевые машины пехоты "Курганец", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".
После этого над Красной площадью пройдет парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Замыкать репетицию традиционно будут шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дым в цветах российского флага.
Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, добровольно прошел полный курс вакцинации от COVID-19.
С утра 7 мая до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.
Во время построения колонн техники и их движения по Тверской улице возможны ситуативные ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону улицы Никольской, "Китай-город" в сторону улицы Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.
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