Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в Москве

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы. Она включает в себя проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны техники и пролет авиации.

По главной площади страны пройдут 37 пеших парадных расчетов, в которых участвуют более 12 тысяч военнослужащих. В парадных коробках пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения Юнармия, представители других силовых ведомств и казачьего войска.

Затем по площади проедет механизированная колонна. В ее составе будет свыше 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, боевые машины пехоты "Курганец", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".

После этого над Красной площадью пройдет парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Замыкать репетицию традиционно будут шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дым в цветах российского флага.

Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, добровольно прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

С утра 7 мая до окончания генеральной репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.

Во время построения колонн техники и их движения по Тверской улице возможны ситуативные ограничения выхода со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону улицы Никольской, "Китай-город" в сторону улицы Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

