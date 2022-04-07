Москвичам пришли чужие квитанции по ЖКУ из-за сбоев при обновлении сервиса рассылок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Из-за сбоев при обновлении сервиса рассылок москвичам пришли чужие квитанции по ЖКУ. Оплачивать такие документы не нужно. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента информационных технологий.

"Сегодня некоторым пользователям пришли некорректные e-mail- и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа, в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не надо", – пояснили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что в настоящий момент рассылка остановлена. При этом технические специалисты уже наладили стабильную работу сервиса. Пользователям, получившим некорректные уведомления, пришлют дополнительные сообщения с разъяснениями.

В ведомстве напомнили, что запросить актуальные сведения о начислениях за ЖКУ, а также оплатить их можно при помощи сервиса "Получить и оплатить единый платежный документ" на портале mos.ru.

Ранее в Москве скорректировали платежные документы за февраль для сдерживания прироста платы для жителей за отопление. Жители оплачивают потребление тепла ежемесячно в размере 1/12 от фактического потребления предыдущего года. Отдельные управляющие организации отразили в платежных документах всю сумму корректировки начислений, что значительно повысило жилищно-коммунальные платежи. В результате всем УК поступило указание отозвать выставленные жителям платежные документы за февраль и сформировать новые, с корректными данными.