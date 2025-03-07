Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога на ВДНХ закрылась из-за сильного ветра до улучшения метеоусловий. Об этом сообщает телеграм-канал семейного тематического парка "Орион".

"Уважаемые гости! Сообщаем вам, что в связи с неблагоприятными погодными условиями – повышенной ветровой нагрузкой – работа канатной дороги временно приостановлена до улучшения метеоусловий", – говорится в сообщении.

Решение о приостановке приняли до тех пор, пока ветер не ослабнет до допустимого уровня.

Ранее москвичей предупредили о непогоде. Из-за неблагоприятного прогноза погоды городские службы приведены в состояние повышенной готовности.

Жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улицах города из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Специалисты посоветовали гражданам не прятаться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.