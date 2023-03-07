Московских водителей предупредили о заторах на дорогах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На московских дорогах зафиксировали 8 баллов. Водителям посоветовали пересесть на городской транспорт или пока отказаться от поездок, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что движение оказалось затруднено в центре столицы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и рядом с крупными торговыми центрами.

"Рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на автомобиле на более позднее время", – говорится в сообщении.

Водителей автомобилей попросили соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

До этого москвичей предупредили, что вечерний час пик в предпраздничный день, 7 марта, начнется раньше обычного. Из-за подготовки к 8 Марта движение может быть затруднено в районе московских ТЦ и цветочных магазинов. Автомобилистов призвали заранее продумать маршруты.

Ранее сообщалось, что в предпраздничные дни на дорогах Москвы загруженность может составить до 9 баллов. Основные затруднения ожидаются на МКАД, ТТК и в центре столицы. В среду, 8 марта, дороги освободятся до 4–5 баллов.

ЦОДД спрогнозировал 9 баллов на столичных дорогах вечером 7 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!