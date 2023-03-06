Москвичей предупредили о загруженности на дорогах до 9 баллов в предпраздничные дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В предпраздничные дни на дорогах Москвы загруженность может составить до 9 баллов. Основные затруднения ожидаются на МКАД, ТТК и в центре столицы, сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, рядом с Рижским и Даниловским рынками, торговым комплексом "Садовод", Площадью Киевского вокзала, Комсомольской площадью время проезда может возрасти в 1,5–2 раза. Горожанам порекомендовали пересесть на городской общественный транспорт.

"Час пик 7 марта начнется с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. В городе будет примерно на 50–100 тысяч больше машин", – говорится в сообщении.

В среду, 8 марта, дороги освободятся до 4–5 баллов. Затруднения могут появиться рядом с крупными торговыми центрами.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 7 марта.

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!