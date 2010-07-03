Москвичам стало проще записать детей к врачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Услугу "Запись на прием к врачу" на портале мэра и правительства Москвы дополнили. Теперь пользователи могут записать онлайн к доктору одновременно нескольких детей.

Раньше на каждого приходилось заполнять онлайн-форму. Удобное время записи мог успеть занять другой, так что ребенка приходилось записывать на более поздний или ранний прием.

Чтобы родитель мог записать онлайн одновременно двух и более детей, все они должны иметь московские полисы ОМС и быть прикреплены к одному участку. Для автоматического заполнения формы нужно, чтобы данные ребенка сохранились в личном кабинете.

Новая функция доступна в категории "Здоровье" раздела "Услуги", там следует выбрать "Запись на прием к врачу, отмену и перенос записи". Далее нужно указать, каким детям необходимо попасть на прием к доктору, а потом выбрать специалиста и время.

Онлайн-запись формируется на ближайшие две недели. К узкопрофильным специалистам записать по направлению можно только каждого ребенка отдельно.

С февраля на mos.ru также можно оплачивать без комиссии государственные услуги картой "Мир". До конца года дополнительные сборы не будут взиматься при онлайн-оплате услуг в разделе "Личный транспорт" и во вкладке "Образование" раздела "Оплата". Без комиссии можно оплатить с помощью карты "Мир" транспортные и образовательные услуги через приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".