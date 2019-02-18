На mos.ru можно оплачивать услуги без комиссии

Пользователи портала мэра и правительства Москвы теперь смогут оплатить без комиссии государственные услуги картой "Мир".
C 18 февраля до конца года дополнительные сборы не будут взиматься при онлайн-оплате услуг в разделе "Личный транспорт" и во вкладке "Образование" раздела "Оплата". Среди них запись в кружки и секции для детей и взрослых, прохождение профессионального обучения и повышение квалификации, погашение автомобильных штрафов и другое.
Без комиссии можно оплатить с помощью карты "Мир" транспортные и образовательные услуги через приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".
Всего на портале mos.ru доступно более 260 электронных услуг и сервисов. Популярностью пользуются прием показаний приборов учета воды, поиск и оплата штрафов ГИБДД, получение единого платежного документа и оплата коммунальных услуг, запись к врачу.
С февраля через мобильные приложения можно быстрее оплачивать коммунальные услуги. Это связано с тем, что теперь на единый платежный документ наносят двухмерный штрихкод, или QR-код. Вводить данные вручную не придется: пользователям достаточно отсканировать QR-код с помощью смартфона.
Таким же способом можно будет оплатить коммуналку в терминалах с функцией сканирования QR-кода или онлайн на mos.ru. Оплата станет доступна в отделениях банков и "Почты России".
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