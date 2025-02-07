Учебному центру "Академия искреннего сервиса" исполнилось 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учебный центр "Академия искреннего сервиса" отмечает 10-летний юбилей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

За это время он стал ключевой площадкой для подготовки и повышения квалификации сотрудников столичных центров госуслуг, что позволяет поддерживать высокий уровень сервиса для москвичей.

Центр, открывшийся в 2015 году на базе офиса "Мои документы" в районе Строгино, стал первым в России учреждением, специализирующимся на обучении специалистов по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Здесь сотрудники развивают профессиональные навыки, проходят тестирование для подтверждения квалификации, а эксперты центра разрабатывают методические рекомендации и обучают новым процессам.

"Помимо изучения порядка предоставления услуг, сотрудники учатся находить индивидуальный подход к каждому посетителю, предотвращать конфликты и работать с маломобильными гражданами. Ежегодно более четырех тысяч человек проходят обучение в центре. За 10 лет разработано свыше 150 программ, включая 70 очных и 80 онлайн-курсов, а также создано более 280 дистанционных курсов", – поделилась руководитель образовательного центра Александра Локштанова.

Особое внимание в центре уделяется изучению принципов московского стандарта госуслуг, утвержденного Сергеем Собяниным в 2014 году. В августе 2021 года центр вошел в состав "Академии искреннего сервиса", которая распространяет лучшие практики клиентского сервиса на другие городские учреждения.

Здесь также разработаны программы дополнительного профессионального образования, успешное завершение которых подтверждается удостоверениями государственного образца о повышении квалификации.

Между тем для удобства москвичей в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" появились QR-коды билетов на культурные мероприятия. Новая функция работает в случае, если зритель оформил билеты на "Мосбилете" или официальных сайтах учреждений.

