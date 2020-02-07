Вестибюль станции метро "Площадь Ильича" закроют на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вестибюль станции "Площадь Ильича" Калининской линии Московского метрополитена закроют в ближайшие выходные, 8 и 9 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Вестибюль станции "Площадь Ильича" 8 и 9 февраля будет закрыт на ремонт. Для входа и выхода пользуйтесь станцией "Римская" Люблинско-Дмитровской линии", – говорится в сообщении.

В обычном режиме станция откроется только утром 10 февраля, в понедельник.

Ознакомиться с актуальными изменениями в режиме работы метрополитена и плановыми работами на инфраструктуре можно на официальном сайте Московского метрополитена в разделе "График ремонтов".

Ранее сообщалось, что на станции "Тушинская" временно закроют кассы одного из вестибюлей. Они стали недоступны с 3 февраля.

