В программу реновации включили еще один дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве количество домов, включенных в программу реновации жилищного фонда, увеличилось на один объект. Теперь в жилфонде программы 5 тысяч 172 дома, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

"Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы №60-ПП, согласно которому дом 14 по улице Амундсена в Северо-Восточном административном округе города вновь включен в программу реновации жилищного фонда", – приводит слова Левкина Агентство "Москва".

По его словам, этот дом включили в программу по решению Бабушкинского суда столицы.

В пресс-службе напомнили, что согласно постановлению "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве" многоквартирные дома могут дополнительно включить в программу, если по результатам рассмотрения жалоб установят, что решения были приняты с соблюдением требований законодательства.

Жители столицы могут улучшить свои жилищные условия по программе реновации, утвержденной в августе 2017 года. Она подразумевает строительство новых домов и снос ветхого жилья. В 2019 году программа реновации придет в ТиНАО. В семи населенных пунктах собираются построить 560 тысяч квадратных метров жилья.

Некоторые участники программы при расселении могут докупить площади за свои деньги. Эту возможность используют 80 процентов семей.