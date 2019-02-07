В программу реновации включили еще один дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве количество домов, включенных в программу реновации жилищного фонда, увеличилось на один объект. Теперь в жилфонде программы 5 тысяч 172 дома, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
"Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы №60-ПП, согласно которому дом 14 по улице Амундсена в Северо-Восточном административном округе города вновь включен в программу реновации жилищного фонда", – приводит слова Левкина Агентство "Москва".
По его словам, этот дом включили в программу по решению Бабушкинского суда столицы.
В пресс-службе напомнили, что согласно постановлению "О программе реновации жилищного фонда в городе Москве" многоквартирные дома могут дополнительно включить в программу, если по результатам рассмотрения жалоб установят, что решения были приняты с соблюдением требований законодательства.
Жители столицы могут улучшить свои жилищные условия по программе реновации, утвержденной в августе 2017 года. Она подразумевает строительство новых домов и снос ветхого жилья. В 2019 году программа реновации придет в ТиНАО. В семи населенных пунктах собираются построить 560 тысяч квадратных метров жилья.
Некоторые участники программы при расселении могут докупить площади за свои деньги. Эту возможность используют 80 процентов семей.
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