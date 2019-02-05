80% семей, решивших докупить площади по программе реновации, используют свои средства

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Участники программы реновации, которые решили докупить дополнительные площади, в большинстве своем готовы использовать собственные средства. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Жильцы 190 квартир из 237, рассматривающие возможность улучшить свои жилищные условия за счет докупки дополнительных площадей, готовы использовать собственные денежные средства", – цитирует Агентство "Москва" Левкина.

К началу февраля число семей, решивших докупить площади за счет своих средств, составляет 80 процентов. Остальные – за счет ипотечных кредитов. По словам главы департамента, всем участникам программы реновации, которые захотят получить квартиру большей площади, предоставляется скидка в размере 10 процентов рыночной стоимости.

Чаще всего за этой услугой обращаются жители юго-запада столицы. Значительная часть запросов поступила от жильцов стартовых домов на улице Дмитрия Ульянова и Проспекте Вернадского.

"Москва в цифрах": первые дома по программе реновации

Участники программы могут дополнительно купить как комнаты, так и квартиры. Такие "излишки" предлагаются только участникам реновации – на открытый рынок квартиры выставляться не будут. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сделал прогноз, что число желающих купить дополнительные квадратные метры по программе реновации будет увеличиваться. Он подчеркнул, что это будет происходить в ближайшие 3–5 лет.

Также ранее сообщалось, что в столице проектируют более 100 четырехкомнатных квартир в рамках программы реновации. Сдать дома с таким жилищным фондом планируют в 2020-2022 годах. Большие квартиры предусмотрены для нужд расселения, а также, если участники программы решили докупить жилую площадь.

Программа реновации жилого фонда столицы была утверждена в августе 2017 года. Переселением людей из ветхих домов в новостройки занимается департамент городского имущества. Если участник программы хочет приобрести жилое помещение большей площади за дополнительную плату, ему нужно написать заявление в Московский фонд реновации жилой застройки.

Непосредственно перед переездом участники программы получают письма с предложением изменить место жительства. Затем они осматривают подготовленные варианты. После заключения договора на равнозначную квартиру у семьи есть 15 дней, чтобы переехать в новое жилье.