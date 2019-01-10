Более 200 семей решили докупить площади по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 200 семей решили докупить дополнительные площади в рамках программы реновации в 2018 году. Подписано 112 договоров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Отмечается, что еще 89 договоров остаются в работе Фонда реновации. В частности, 162 семей готовы докупить жилплощадь за счет своих средств, 39 – за счет ипотечных кредитов.

Чаще всего за этой услугой обращались жители юго-запада столицы. Значительная часть запросов поступила от жильцов стартовых домов на улице Дмитрия Ульянова и Проспекте Вернадского.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сделал прогноз, что число желающих купить дополнительные квадратные метры по программе реновации будет увеличиваться. Он подчеркнул, что это будет происходить в ближайшие 3-5 лет. Также отмечалось, что квартиры, построенные в рамках реновации, в продаже появляться не будет, потому что имеется высокий спрос по докупке жилплощади у тех, кто уже участвует в программе.

Программа реновации жилого фонда столицы была утверждена в августе 2017 года. Переселением людей из ветхих домов в новостройки занимается департамент городского имущества. Если участник программы хочет приобрести жилое помещение большей площади за дополнительную плату, ему нужно написать заявление в Московский фонд реновации жилой застройки.

Непосредственно перед переездом участники программы получают письма с предложением изменить место жительства. Затем они осматривают подготовленные варианты. После заключения договора на равнозначную квартиру у семьи есть 15 дней, чтобы переехать в новое жилье.