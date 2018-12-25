Участники программы реновации активно докупают жилплощадь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число желающих купить дополнительные квадратные метры по программе реновации будет увеличиваться, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что это будет происходить в ближайшие 3-5 лет, сообщает Агентство "Москва".

"Квартир, построенных в рамках реновации, в продаже появляться не будет, потому что мы видим большой спрос по докупке жилплощади у тех, кто уже участвует в программе. Сейчас эта цифра составляет 8-10%, и я думаю, что со временем она будет только увеличиваться. У нас задача поднять волну переселения, а не выдавать квартиры на рынок", – сказал Хуснуллин.

В программу реновации включены 13 новых стартовых площадок. Теперь их насчитывается 308. Еще около 50 находятся на рассмотрении. До конца 2018 года по программе реновации планируется начать переселение около 4000 москвичей. В 2019 году в Москве построят 20 жилых домов.

24 декабря начали сносить четвертую расселенную пятиэтажку. В 2019 году к сносу запланированы около 70 домов, расселенных по программе реновации.