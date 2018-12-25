Участники программы реновации активно докупают жилплощадь

Число желающих купить дополнительные квадратные метры по программе реновации будет увеличиваться, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что это будет происходить в ближайшие 3-5 лет, сообщает Агентство "Москва".
"Квартир, построенных в рамках реновации, в продаже появляться не будет, потому что мы видим большой спрос по докупке жилплощади у тех, кто уже участвует в программе. Сейчас эта цифра составляет 8-10%, и я думаю, что со временем она будет только увеличиваться. У нас задача поднять волну переселения, а не выдавать квартиры на рынок", – сказал Хуснуллин.
В программу реновации включены 13 новых стартовых площадок. Теперь их насчитывается 308. Еще около 50 находятся на рассмотрении. До конца 2018 года по программе реновации планируется начать переселение около 4000 москвичей. В 2019 году в Москве построят 20 жилых домов.
24 декабря начали сносить четвертую расселенную пятиэтажку. В 2019 году к сносу запланированы около 70 домов, расселенных по программе реновации.
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