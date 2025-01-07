Спектакли и мастер-классы пройдут в столице в Рождество по проекту "Зима в Москве"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители и гости столицы 7 января могут посетить десятки площадок в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, в самом сердце Москвы на Манежной площади состоятся различные спектакли. В 14:00 творческое объединение "Русская традиция" представит постановку "Петрушка в Стране Советов", а в 18:00 уличный театр Happy People покажет сказку "Мастерская игрушек". Кроме того, в шале анимации "Теплые традиции" между Манежной площадью и площадью Революции в 15:00 пройдет программа "Волшебное предсказание".

На Тверской площади гости смогут попробовать запеченную форель, жаркое из кролика, а также блины с горгонзолой и десерты. Любителям кофе предложат уникальные согревающие напитки. Здесь можно будет приобрести авторские игрушки и сувениры.

Также на площадке на Митинской улице пройдет мастер-класс "Винтажный стиль", в ходе которого желающие создадут елочные игрушки. На Святоозерской улице мастерская Деда Мороза предложит создать семейную картину в технике пуантилизма, а в Кузьминках на площади Славы проведут кулинарные мастер-классы.

Театр "Белый шар" в сквере на улице Хачатуряна представит спектакль "Мороз Иванович". Гости также смогут увидеть постановку "Снегурочка", которую на Коптевском бульваре покажет театр "Созвездие добра".

При этом на улице Грекова театр "Сказочный домик" покажет "Путешествие Алисы С", а на Святоозерской улице театр "Дамы" покажет сказку "Волк и семеро козлят". В сквере у Гольяновского пруда театр "Усадьба сказок" порадует гостей постановкой "Верное средство".

Между тем участники игры дополненной реальности, посвященной "Зиме в Москве", посетили площадки проекта почти 120 тысяч раз. Игра стала доступна в приложении Russpass с середины декабря 2024 года.

Все желающие могут узнать город вместе с анимационными персонажами. К игре можно присоединиться до 28 февраля. За полученные уровни выдаются специальные коды, которые можно обменять на баллы программы лояльности "Миллион призов".