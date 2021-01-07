Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Портал "Узнай Москву" подготовил рождественский онлайн-квест, посвященный архитектуре храмов города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участникам квеста предстоит ответить на 10 вопросов. Они связаны с историей старинного храма Иоанна Воина на Большой Якиманке, архитектурными особенностями храма святителя Спиридона Тримифунтского, событиями, произошедшими в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве после Октябрьской революции.

Пройдя этот квест, пользователи узнают больше о памятниках церковной архитектуры. Как отметил куратор IТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл, цифровые возможности портала "Узнай Москву" позволяют пользователям находить интересные сведения и расширять свой кругозор не выходя из дома.

Ранее на портале "Узнай Москву" появился онлайн-гид по новогодним улицам. Москвичам и гостям столицы предлагают совершить прогулку по 15 маршрутам, среди которых – Триумфальная площадь, Тверская улица, Лубянская площадь, Никольская улица, Красная площадь. На портале содержится описание достопримечательностей, а также новые и архивные фотографии.