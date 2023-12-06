Столичная компания увеличила площадь для выращивания зелени благодаря гранту от города

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Московская компания, разрабатывающая инновационные технологии агропроизводства, смогла закупить оборудование и увеличить площадь выращивания зелени в 17 раз благодаря полученному от города гранту в 50 миллионов рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристины Костромы, в этом году в столице впервые стало возможным получить гранты для создания и развития городских ферм. Она отметила, что инновации широко применяются во всех сферах жизни, и сельское хозяйство не является исключением.

"Эта мера поддержки востребована: мы уже оказали помощь сити-фермерам в размере 285 миллионов рублей. Благодаря этому ассортимент экологически чистых продуктов, выращенных в столице, расширяется, а горожане в любое время года могут приобрести свежую зелень и овощи", – отметила Кострома.

Так, в начале текущего года площадь ферм составляла всего 84 квадратных метра. На сегодня она увеличилась почти до 1,5 тысячи "квадратов". Если ранее фермы ежегодно отгружали 1,7 тонны зелени, то на данный момент в планах на ближайшее будущее увеличить объем до 28 тонн.

Сообщается, что столичная компания также собирается открыть лабораторию по микроразмножению овощей и зеленых культур. В настоящее время самым крупным потребителем ее продукции является фирма, занимающаяся переработкой и производством готовых блюд.

Отбор заявок на участие в грантовой программе по развитию вертикальных ферм в столице стартовал в начале этого года на платформе i.moscow. По ее условиям, можно было получить до 50 миллионов рублей на возведение многоуровневых теплиц. Средства при этом должны пойти на закупку оборудования, комплектующих, программного обеспечения и оплату ЖКУ. Гранты одобрили 11 заявителям.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2023 года столичные предприятия обрабатывающей промышленности нарастили объем производства на 16%. За указанный период предприятия отгрузили продукцию на 8,4 триллиона рублей, что на 5,7% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

До этого заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что московские предприниматели при поддержке города посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. Они представляли услуги и товары под брендом Made in Moscow более чем в 30 странах.

Московские компании поучаствовали в 100 международных выставках