Обрабатывающие предприятия Москвы увеличили объем производства на 16%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по октябрь 2023 года столичные предприятия обрабатывающей промышленности нарастили объем производства на 16%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За десять месяцев московские предприятия обрабатывающей промышленности нарастили выпуск продукции на 16%. В лидерах – производители одежды, электрического оборудования и комплектующих для автотранспорта", – сообщил он.

За указанный период предприятия отгрузили продукцию на 8,4 триллиона рублей, что на 5,7% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Лидером по динамике прироста стал октябрь.

Средний ежегодный рост столичной промышленности за последние семь лет составляет около 10%, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Всего в Москве работают более четырех тысяч промышленных компаний. На них трудятся свыше 720 тысяч человек.

Ранее стало известно, что объем производства автотранспорта в Москве вырос более чем на 28% в период с января по октябрь 2023 года. Отрасль автомобилестроения представляют около 20 предприятий, где работают более восьми тысяч человек. За девять месяцев текущего года автотранспортные компании отгрузили продукции более чем на 75 миллиардов рублей.

