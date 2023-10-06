Парк московской коммунальной техники готов к зиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Весь парк коммунальной техники Москвы готов к работе в зимнее время, об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, 5 октября провели общегородской смотр техники, сил и средств. Он прошел сразу на 157 базах коммунальных служб. В общей сложности этой зимой планируется использовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.

Смотр провели специальные комиссии. Они проверили состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков, оценили работоспособность оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков. Также у сотрудников, которых задействуют для зимней уборки, проверили наличие спецодежды, удостоверений и необходимой аттестации.

В ближайшее время коммунальную технику переведут на зимний режим работы. На всесезонные машины установят навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.

Кроме того, расконсервируют технику, используемую только зимой, – линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

Ранее сообщалось, что частоту подметаний столичных дорог от опавшей листвы увеличили с двух до четырех раз, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Чистят московские улицы с применением максимального количества вакуумной подметально-уборочной и тротуароуборочной техники. Вспомогательные средства оборудованы двумя круглыми щетками и высокопроизводительной турбиной. После окончания работ листву утилизируют.

Городские службы продолжили готовиться к зимнему сезону в Москве