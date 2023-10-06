Инвесторы заключили с Москвой договоры о передаче более 50 соцобъектов

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В период с июля по сентябрь 2023 года инвесторы подписали 26 договоров о передаче городу 51 объекта после завершения строительства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Девелоперы активно участвуют в развитии инфраструктуры: только за третий квартал подписано 26 договоров о передаче после окончания строительства 51 социального объекта", – сообщил Бочкарев.

Инвесторы передадут городу 47 образовательных и четыре медицинских объекта. В их числе – 28 детских садов, 19 школ и четыре поликлиники.

Некоторыми объектами станут крупные школы: на тысячу мест и более в ТиНАО, на 1,3 тысячи мест – в Береговом проезде и на тысячу мест – на Озерной улице. В свою очередь, поликлиники построят в ТиНАО, ВАО и ЮВАО.

До этого сообщалось, что к 2026 году за счет средств инвесторов в ТиНАО возведут четыре поликлиники. Они появятся в Сосенском, Внуковском и Коммунарке. Москвичи смогут обратиться за консультациями врачей, лечебными и восстановительными процедурами.

