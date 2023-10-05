Торгово-бытовой центр построят в Косино-Ухтомском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город выставит на торги участок под возведение торгово-бытового центра в столичном районе Косино-Ухтомском. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Территория располагается на улице Николая Старостина. Инвестор сможет построить на земельном участке здание площадью не более 466,8 квадратного метра.

"Инвестор сможет построить здесь центр, в котором можно разместить магазины, мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки и другие предприятия бытового обслуживания", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

С победителем торгов заключат договор аренды участка на два с половиной года. Ознакомиться с информацией о торгах можно на инвестиционном портале Москвы.

В Косино-Ухтомском районе столицы также выставят на торги участок площадью 0,34 гектара на улице Медведева. Его передадут инвестору под строительство культурно-досугового центра. Недалеко от участка располагаются парковая зона и станция метро "Улица Дмитриевского".

