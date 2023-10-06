В столице 300 бригад Мосводостока вышли на дежурство из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

К дежурству на улицах столицы в связи с непогодой приступили 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду сохранятся до конца дня. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков", – отметили в сообщении.

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды горожане могут обратиться в районную управу или префектуру округа, на портал "Наш город", в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, в ГУП "Мосводосток" по телефону +7 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону +7 (495) 632-58-46. Также заявки принимаются в аккаунте Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Ранее синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды во второй половине дня 6 октября. Специалисты заявили, что в Москве с 14:00 до 21:00 ожидается дождь с сильным ветром.

Позже заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Заммэра порекомендовал горожанам соблюдать внимательность, правила безопасности, не находиться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Кроме того, Бирюков призвал водителей соблюдать аккуратность на дорогах и правила дорожного движения.

Жителей столичного региона предупредили о сильных порывах ветра 6 октября