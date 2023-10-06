Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ закроют на техническое обслуживание с 10 по 31 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В течение двух недель предусмотрено провести реставрацию отдельных объектов и сооружений, выполнить частичную замену светодиодных элементов подсветки зданий, а также техническое и сервисное обслуживание светового и звукового оборудования "Макета Москвы", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Подробнее о работе павильона посетители могут узнать на сайте и в приложении "Макет Москвы".

На mos.ru подчеркнули, что "Макет Москвы" представляет модель города на площади 429 квадратных метров. На территории павильона располагается свыше 23 тысяч зданий и сооружений, выполненных в масштабе 1:400. Данный проект создается с 2012 года по поручению Сергея Собянина. Моделью города занимаются более 60 архитекторов, макетчиков, чертежников, художников и электриков. Открылся павильон 3 октября 2017 года на Сиреневой аллее ВДНХ. Более 1,9 миллиона человек стали посетителями "Макета Москвы".

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в павильоне "Умный город" на ВДНХ обновили постоянную экспозицию. Гостей ждут новые пространства, в которых можно найти информацию об электронных сервисах и других проектах, делающих жизнь в городе комфортнее. Посещение павильона доступно со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

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