Центры "Мои документы" проведут бизнес-семинары и мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центры госуслуг "Мои документы" приглашают на бесплатные семинары по бизнесу и мастер-классы с 7 по 13 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, на следующий неделе участников мастер-классов "Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома!" научат получать госуслуги в электронном виде, напрмер, передавать показания приборов учета или записываться на прием в госучреждения. Гости также получат подробную информацию обо всех существующих электронных услугах. Регистрироваться на мастер-классы не нужно.

Во вторник, 8 октября, во флагманском офисе "Мои документы" на Новоясеневскиом проспекте в ЮЗАО слушателям расскажут о договорных рисках, условиях заключения сделки, сборе информации о контрагенте. Занятие начнется в 19:00. Требуется предварительная регистрация.

9 октября в 15:00 там же пройдет семинар о том, как правильно оформить льготы по разным видам налогов. А в 16:00 в центре госуслуг района Восточное Измайлово всех желающих научат сажать кедры в рамках мастер-класса "Мишка. Кедр. Шишка".

В четверг, 10 октября, во флагманском офисе на Пресненской набережной организуют занятие на тему "Как открыть клинику с нуля?". Специалисты назовут 24 шага, которые необходимо предпринять, чтобы стать владельцем медицинского учреждения. Начало занятия – в 12:00.

В тот же день в 19:00 центр госуслуг на Новоясеневском проспекте ждет москвичей на семинаре "Семь шагов на пути к успешному управлению репутацией компании". Его решили посвятить вопросам эффективных коммуникаций и созданию позитивного образа компании.

Кроме того, 12 октября с 15:00 до 17:00 там же состоится семинар "Прокачиваем продажи: в два раза больше клиентов с помощью контекстной рекламы и веб-аналитики. 2.0". Горожане узнают, как правильно распределять свой рекламный бюджет и повысить эффективность рекламных объявлений.

Ранее цикл семинаров по бизнесу провели в офисах "Мои документы" в конце сентября. Всех желающих обучали основам маркетинга в социальных сетях (SMM). Дя тех, кто хочет узнать, как достичь поставленных в бизнесе целей, провели бизнес-игру FreshBiz.