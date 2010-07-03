Московские поликлиники проведут бесплатные лекции и обследования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Городские поликлиники пригласили москвичей на бесплатные обследования и лекции, посвященные ранней диагностике и профилактике заболеваний. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Горожан ждут в школах для пациентов, на днях открытых дверей, занятиях для будущих мам и молодых родителей.

В понедельник. 7 октября, для москвичей, прикрепленных к филиалу № 3 детской городской поликлиники № 110 на улице Яблочкова, прочитают лекцию о профилактике у новорожденных и подготовке малышей к профилактическим прививкам. А в филиале № 4 городской поликлиники № 134 врач-эндокринолог научит жителей района Ясенево определять признаки нарушений гормонального баланса в организме и расскажет о возможных последствиях.

Занятие в школе для родителей пройдет 8 октября в филиале № 3 детской городской поликлиники № 10. Его темой станет профилактика респираторных заболеваний. Кроме того, в среду городская поликлиника № 166 приглашает на лекцию о факторах риска инсульта и методах его профилактики.

10 октября в филиале № 1 городской поликлиники № 11 на улице Архитектора Власова можно будет пройти комплексное обследование. Акцию решили приурочить к Всемирному дню психического здоровья. Медики измерят артериальное и внутриглазное давление, определят уровень сахара и холестерина в крови, а также дадут советы по здоровому образу жизни. В тот же день в филиале № 3 детской городской поликлиники № 69 состоится занятие у врача-офтальмолога, приуроченное к Всемирному дню зрения.

В пятницу, 11 октября, в школе для молодых родителей детской поликлиники № 130 на Крылатских Холмах обсудят, как помочь детям в стрессовых ситуациях. А 12 октября москвичи узнают, как укрепить здоровье подростков и избежать различных заболеваний. Занятие состоится в детской городской поликлинике № 11.

Также в следующую субботу в центре здоровья городской поликлиники № 209 на улице Раменки проведут день открытых дверей. Посетителям предложат измерить вес и рост, уровень сахара и холестерина в крови, внутриглазное и артериальное давление.

Все мероприятия бесплатные. Записываться на них заранее не нужно.

Ранее сообщалось, что 46 медицинских павильонов "Здоровая Москва" завершают свою работу 6 октября. Горожане еще могут проверить свое здоровье до 22:00. Это займет не более 40–60 минут.