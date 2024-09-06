Более 50 экспонатов ретротранспорта будут представлены на параде трамваев в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На параде трамваев и выставке ретротранспорта представят более 50 экспонатов автомобилей и трамваев. Мероприятие начнется в 12:00 7 сентября, колонна исторических вагонов проследует от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкина и обратно, передает портал мэра и правительства Москвы.

Среди экспонатов гости увидят вагон конца XIX века, который в будущем станет частью постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы, а также трамваи с деревянным кузовом начала ХХ века: "Ф" ("Фонарный"), "Н" ("Нюрнбергский"), "КМ" ("Коломенский моторный") и "КП" ("Коломенский прицепной").

Еще зрителям представят вагоны послевоенного периода и трамваи, перевозившие пассажиров в Москве еще несколько десятилетий назад, – это знаменитые МТВ-82, РВЗ-6 и модели "Татра". Помимо этого, организаторы покажут спецвагоны, которые используются для очистки железнодорожных путей – снегоочиститель, вагон-башня и другие.

В свою очередь, на выставке ретровагонов и автомобилей, которая пройдет на территории трамвайного депо имени Н. Э. Баумана с 12:30 до 17:00, для гостей будет работать стойка центра подбора персонала столичного транспортного комплекса.

Еще для посетителей подготовят развлекательную программу, в которую войдет выступление академического хора Московского метрополитена, артистов проекта "Музыка в метро" и специального гостя – Виктора Салтыкова. Все желающие также смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить фотозону и полевую кухню.

Между тем в рамках парада на БКЛ запустят два новых состава. Один из них – 81-760А "Ока", получивший за свою необычную расцветку прозвище "Баклажан". Второй вагон – это инновационная "Москва-2024". От предшественников поезд отличается новым дизайном и повышенной вместимостью, которая увеличилась на 17 человек. Все желающие смогут проехать на них в столичном метро с 09:00 до 20:00.