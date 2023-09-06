Фото: портал мэра и правительства Москвы/комитет по туризму города Москвы

На платформе "Город идей" завершился проект "Москва – город открытий", посвященный развитию образовательного школьного туризма. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в проекте приняли участие свыше 9 тысяч человек. Горожане прислали 1,6 тысячи идей, как увеличить ассортимент сувенирной продукции, создать фирменное изображение и слоган проекта. Помимо этого, участники предложили новые площадки для образовательных маршрутов, а также оставили более 2 тысяч комментариев в тематических обсуждениях проекта.

"По итогам проекта реализуют 61 идею. Например, благодаря предложениям жителей в образовательных маршрутах появятся новые места: шоколадная фабрика, музей-заповедник "Царицыно", Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина, Музей космонавтики, Московский автомобильный завод "Москвич", кластер "Ломоносов", – отметили на mos.ru.

На портале уточнили, что участники предложили следующие слоганы:

"Москва — город открытий, город будущего!";

"Москва — город открытий. Меняемся вместе".

Помимо этого, участниками предложено провести научно-познавательные игры для детей и мастер-классы по робототехнике и живописи. Во время обсуждений участники делились опытом в области образовательного туризма. Они отмечали навыки, которыми должны владеть школьники, какие знания нужны гидам, работающими с детьми.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на платформе "Город идей" появилось 10 новых тем. По словам мэра Москвы, сервис запустили почти десять лет назад, чтобы жители столицы могли предлагать свои инициативы по развитию города. Градоначальник уточнил, что за период работы раздела "Предложить идею" горожане направили более 40 тысяч инициатив.

На платформе "Город идей" добавили 10 новых тем – Собянин