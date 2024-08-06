Шапошников осмотрел строящийся культурно-досуговый центр "Полярный" в Южном Медведкове

Фото: телеграм-канал "Сапронов | Яуза | Москва"

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вместе с группой активистов района осмотрел ход строительства культурно-досугового центра "Полярный" в районе Южное Медведково, передает Агентство "Москва".

"Этого москвичи ждали, наверное, более 20 лет. Когда-то здесь находился всем известный кинотеатр "Полярный", но еще в далекие-далекие времена по разным причинам он был закрыт. Если раньше здесь был только лишь кинопоказ и был достаточно простой кинотеатр, то сегодня мы видим современное здание, многоэтажное современное здание, где сохранена функция кинопоказа, о чем у нас отдельно просили москвичи, но, помимо этого, появляется современная сцена с большим залом, появляются специальные пространства, где наша молодежь, наши дети смогут заниматься абсолютно различными видами деятельности: начиная от танцев, специальной студии звукозаписи, компьютерных игр, баскетбольного, волейбольного зала и многого другого", – сказал Шапошников.

По его словам, благодаря установке в здании специального оборудования появится возможность проводить там мероприятия мирового уровня.

Культурно-досуговый центр "Полярный" в районе Южное Медведково будет достроен уже в этом году. Этот проект объединит пространство для занятия спортом, танцами и творчеством. В Москве проводится масштабная программа по модернизации советских кинотеатров, которые были почти в каждом районе столицы. Теперь на их месте откроют культурно-досуговые центры в пешей доступности. Там будут проводиться в том числе и занятия для участников проекта "Московское долголетие".

До конца 2024 года в Москве за счет средств городского бюджета планируется построить два культурно-досуговых центра. Один из них – "Полярный" в Южном Медведкове, а другой – центр в Северном Бутове. Оба объекта находятся в высокой степени готовности. В настоящее время в зданиях ведутся отделочные работы.

