Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Останкинская телебашня погасла в знак траура по погибшим при взрыве в Бейруте. Об этом пишет РИА Новости.

По имеющейся информации, подсветку башни отключили на час. Ее вновь включат в 00:00 7 августа.

Об акции солидарности стало известно днем. Отключение подсветки телебашни анонсировала пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов. Он добавил, что последствия взрыва в денежном эквиваленте могут быть больше.