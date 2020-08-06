Останкинская телебашня погаснет в знак траура по погибшим в Бейруте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В знак траура по погибшим в результате взрыва в Бейруте Останкинская телебашня в Москве выключит на час подсветку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

"Шестого августа с 23:00 и до 00:00 7 августа Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в Бейруте", – говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута вечером 4 августа. Вследствие взрывной волны в большинстве районов столицы Ливана были повреждены стекла зданий и автомобилей. В настоящий момент известно о 135 погибших и около 5 тысячах пострадавших.

В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в 3–5 миллиардов долларов.