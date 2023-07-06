Безработица в Москве упала до самого низкого за пять лет уровня – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Уровень безработицы в Москве с начала года упал на 0,05% и достиг самого низкого за последние пять лет уровня. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Москва – один из самых благополучных городов с точки зрения безработицы. Сейчас ее уровень составляет 0,34%. Число горожан, официально признанных безработными, насчитывает 24,8 тысячи человек", – сказала она.

Отмечается, что на сегодняшний день в базе столичной службы занятости насчитывается свыше 450 тысяч открытых вакансий. Наибольшим спросом пользуются вакансии производственных специалистов – почти 4,4 резюме на одно место.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что в России регистрируемая безработица снизилась на 48 тысяч человек с начала 2023 года. Сейчас она составляет 516 тысяч человек, это 0,7% от общего количества трудоспособного населения страны.



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